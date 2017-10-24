Вальверде: "Не хотел бы, чтобы интерес, который "Барселона" проявляет к другим игрокам, был известен всему миру"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о трансферной кампании своего клуба.

"Мне бы не хотелось, чтобы интерес, который клуб проявлять к игрокам в январе, был известен всему мир. Но меня все же больше интересуют игроки нашей второй команды Карлес Аленья, Хосе Арнаиз и Ориоль Бускетс, нежели игроки из других команд", - цитирует наставника "сине-гранатовых" ESPNFC.

Напомним, "Барселона" снова просмотрела в действии Горетцку. | soccernews.ru