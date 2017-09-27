Вальверде не хотел покупать Паулиньо
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде был против трансфера хавбека Паулиньо.
По словам наставника, он не считал необходимой покупку полузащитника из китайского "Гуанчжоу Эвергранд".
"Насчет Паулиньо были сомнения. Но он - футболист, который внес в игру команды что-то иное. Он отлично вписался в коллектив. Мы более чем довольны", - сказал он.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Атлетико Мадрид
|6
|14
|3
|Севилья
|6
|13
|4
|Валенсия
|6
|12
|5
|Реал Мадрид
|6
|11
|6
|Леганес
|6
|10
|7
|Леванте
|5
|9
|8
|Реал Сосьедад
|6
|9
|9
|Бетис
|5
|9
|10
|Хетафе
|6
|8
|11
|Атлетик Бильбао
|6
|8
|12
|Эспаньол
|6
|8
|13
|Сельта Виго
|6
|7
|14
|Вильярреал
|6
|7
|15
|Лас Пальмас
|6
|6
|16
|Эйбар
|6
|6
|17
|Жирона
|6
|5
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|4
|19
|Малага
|6
|1
|20
|Алавес
|6
|0