Вальверде не исключил возможности предоставления отдыха Месси и Суаресу

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Вальверде не исключил возможности предоставления отдыха Месси и СуаресуГлавный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде не исключил возможности предоставления отдыха ведущим форвардам своей команды Лионелю Месси и Луису Суаресу в ближайших матчах.

Так, на сегодняшней предматчевой с "Жироной" пресс-конференции наставник "сине-гранатовых" на вопрос журналистов о возможном отсутствии аргентинца и уругвайца в двух следующих играх ответил: "Вполне возможно... я не собираюсь раскрывать все свои "карты".

Напомним, в "Барселоне" обеспокоены затянувшейся адаптацией Дембеле. | soccernews.ru

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