Вальверде: "Не помню у "Реала" таких явных моментов, как у "Барселоны"
Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде подвел итоги матча против "Реала" (0:0).
"Эта Примера нормальная, прошлые две, где мы побеждали с огромным преимуществом, - нет. Нам было сложно справиться с давлением, однако я не помню у "Реала" таких явных моментов, как у нас.
Разумеется, мы бы хотели победить, за нас был фактор домашнего матча, и мы чуть больше были обязаны выиграть. "Реал" сыграл хорошо и доставил нам проблем, как они это делают в каждой игре", - приводит слова Вальверде Mundo Deportivo.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|17
|36
|2
|Реал Мадрид
|17
|36
|3
|Севилья
|17
|31
|4
|Хетафе
|17
|30
|5
|Атлетико Мадрид
|17
|29
|6
|Реал Сосьедад
|17
|28
|7
|Атлетик Бильбао
|17
|27
|8
|Валенсия
|17
|27
|9
|Гранада
|17
|24
|10
|Осасуна
|17
|23
|11
|Леванте
|17
|23
|12
|Бетис
|17
|23
|13
|Вильярреал
|17
|22
|14
|Алавес
|17
|19
|15
|Реал Вальядолид
|17
|19
|16
|Эйбар
|17
|16
|17
|Мальорка
|17
|15
|18
|Сельта Виго
|17
|14
|19
|Леганес
|17
|10
|20
|Эспаньол
|17
|10