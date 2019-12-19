Вальверде: "Не помню у "Реала" таких явных моментов, как у "Барселоны"

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Вальверде: "Не помню у "Реала" таких явных моментов, как у "Барселоны"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде подвел итоги матча против "Реала" (0:0).

"Эта Примера нормальная, прошлые две, где мы побеждали с огромным преимуществом, - нет. Нам было сложно справиться с давлением, однако я не помню у "Реала" таких явных моментов, как у нас.

Разумеется, мы бы хотели победить, за нас был фактор домашнего матча, и мы чуть больше были обязаны выиграть. "Реал" сыграл хорошо и доставил нам проблем, как они это делают в каждой игре", - приводит слова Вальверде Mundo Deportivo.

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