Вальверде не поможет "Реалу" в матче с "Хетафе"
Фото: Твиттер @fedeevalverde
Хавбек "Реала" Федерико Вальверде буде вынужден пропустить сегодняшний матч в рамках 33 тура испанской Ла Лиги с "Хетафе".
22-летний уругваец со вчерашнего дня находится на самоизоляции, по причине того, что у него был непосредственный контакт с человеком, зараженным коронавирусом, сообщает официальный сайт "сливочных".
При этом футболист сдал отрицательные тесты на COVID-19.
Comunicado Oficial: Fede Valverde.#RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 18, 2021
В текущем сезоне Вальверде выходил на поле в составе "королевского клуба" в 20 матчах чемпионата Испании. На его счету 3 забитых мяча и 1 результативная передача.
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