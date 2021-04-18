Вальверде не поможет "Реалу" в матче с "Хетафе"

Фото: Твиттер @fedeevalverde

Хавбек "Реала" Федерико Вальверде буде вынужден пропустить сегодняшний матч в рамках 33 тура испанской Ла Лиги с "Хетафе".

22-летний уругваец со вчерашнего дня находится на самоизоляции, по причине того, что у него был непосредственный контакт с человеком, зараженным коронавирусом, сообщает официальный сайт "сливочных".

При этом футболист сдал отрицательные тесты на COVID-19.

В текущем сезоне Вальверде выходил на поле в составе "королевского клуба" в 20 матчах чемпионата Испании. На его счету 3 забитых мяча и 1 результативная передача.