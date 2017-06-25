Вальверде не прочь подписать в "Барселону" хавбека "Реала"

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Вальверде не прочь подписать в "Барселону" хавбека "Реала"Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде не прочь подписать в свою команду полузащитника мадридского "Реала" Матео Ковачича.

Как информирует испанская пресса, наставник "сине-гранатовых" считает, что 23-летний хорват мог бы стать отличным усилением для его команды. Однако переезд хавбека "сливочных" в столицу Каталонии вряд ли состоится ввиду желания самого футболиста продолжить свою карьеру в королевском клубе.

В завершившемся сезоне Ковачич забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 39 матчах за "Реал".

Напомним, "Барселона" недовольна работой своей селекционной службы. | soccernews.ru

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