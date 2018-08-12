Вальверде: "Не прошу у клуба новых игроков, но к новым трансферам "Барселона" открыта"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о работе своего клуба во время текущего трансферного окна.

" С уходом Паулиньо мы сказали, что желаем заменить его другим полузащитником, и пришел Артуро Видаль. В принципе, теперь наш состав укомплектован очень хорошими игроками, я не прошу у клуба новых игроков, но мы открыты для новых подписаний, потому что кто-то еще может уйти, как случилось это в прошлом году. Я не собираюсь расставаться с Дембеле и другими игроками ", - цитирует наставника "сине-гранатовых" fichajes.com.

Напомним, новички "Барселоны" выбрали игровые номера. | soccernews.ru