Вальверде: "Не прошу у клуба новых игроков, но к новым трансферам "Барселона" открыта"

4 Теги барселонаэрнесто вальверде

Вальверде: "Не прошу у клуба новых игроков, но к новым трансферам "Барселона" открыта"Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о работе своего клуба во время текущего трансферного окна.

"С уходом Паулиньо мы сказали, что желаем заменить его другим полузащитником, и пришел Артуро ВидальВ принципе, теперь наш состав укомплектован очень хорошими игроками, я не прошу у клуба новых игроков, но мы открыты для новых подписаний, потому что кто-то еще может уйти, как случилось это в прошлом году. Я не собираюсь расставаться с Дембеле и другими игроками", - цитирует наставника "сине-гранатовых" fichajes.com.

Напомним, новички "Барселоны" выбрали игровые номера. | soccernews.ru

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Хрыстя Пеналду

Барсе центральный защитник нужен,- Пике привозит слишком много голов, он и в сборной был никаким!

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Хрыстя Пеналду

...вылет в ЛЧ на его совести!

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Зенден

На совести Юмтити.

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Хрыстя Пеналду

Юмтити намного моложе.

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