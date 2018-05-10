Вальверде не против ухода Дембеле

Теги барселонаусман дембелеэрнесто вальверде

Вальверде не против ухода ДембелеГлавный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде будет не против ухода вингера своей команды Усмана Дембеле.

Так, по сведениям испанской прессы, ближайшим "сине-гранатовые" вполне могут расстаться с 20-летним французом, если по нему поступит достойное предложение. При этом не намерен удерживать в команде перспективного игрока и наставник каталонского гранда.

В нынешнем сезоне Дембеле забил 4 мяча и сделал 8 результативных передач в 22 матчах за "Барселону". Интерес к нему проявляет "Ливерпуль".

Напомним, вчера дубль Дембеле помог "Барселоне" разгромить "Вильярреал". | soccernews.ru

комментарии
хх

пусть обменяют на Салаха с доплатой за египтянина, двум правым вингерам в одной команде не удобно будет

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "РБ Зальцбург", не расставайся он со своими лучшими игроками

Вот так бы выглядел сегодняшний "РБ Зальцбург", не расставайся он со своими лучшими игроками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 35 87
2 Атлетико Мадрид 36 75
3 Реал Мадрид 35 72
4 Валенсия 36 67
5 Бетис 36 59
6 Вильярреал 35 57
7 Хетафе 36 52
8 Севилья 35 51
9 Жирона 36 48
10 Эйбар 36 47
11 Реал Сосьедад 36 46
12 Сельта Виго 36 46
13 Алавес 36 44
14 Атлетик Бильбао 36 43
15 Эспаньол 36 43
16 Леганес 35 40
17 Леванте 35 40
18 Депортиво Ла-Корунья 36 29
19 Лас Пальмас 36 22
20 Малага 36 20
Полная таблица

топ-5 тегов