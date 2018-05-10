Вальверде не против ухода Дембеле

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде будет не против ухода вингера своей команды Усмана Дембеле.

Так, по сведениям испанской прессы, ближайшим "сине-гранатовые" вполне могут расстаться с 20-летним французом, если по нему поступит достойное предложение. При этом не намерен удерживать в команде перспективного игрока и наставник каталонского гранда.

В нынешнем сезоне Дембеле забил 4 мяча и сделал 8 результативных передач в 22 матчах за "Барселону". Интерес к нему проявляет "Ливерпуль".

Напомним, вчера дубль Дембеле помог "Барселоне" разгромить "Вильярреал". | soccernews.ru