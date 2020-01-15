Вальверде не сдержал слез, прощаясь с игроками "Барселоны"
Бывший главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде, прощаясь с футболистами каталонского клуба, не сдержал эмоций и расплакался. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Прощание с командой длилось около 20 минут.
Ранее твиттере и инстаграме со словами благодарности к специалисту обратились Лионель Месси, Жерар Пике, Серхио Бускетс, Серхи Роберто, Луис Суарес и Жорди Альба.
55-летний испанец возглавлял "Барсу" с 2017 года. Под его руководством команда выиграла четыре трофея.
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