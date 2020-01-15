Вальверде не сдержал слез, прощаясь с игроками "Барселоны"

1 Теги эрнесто вальвердебарселона

Вальверде не сдержал слез, прощаясь с игроками "Барселоны"

Бывший главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде, прощаясь с футболистами каталонского клуба, не сдержал эмоций и расплакался. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Прощание с командой длилось около 20 минут.

Ранее твиттере и инстаграме со словами благодарности к специалисту обратились Лионель Месси, Жерар Пике, Серхио Бускетс, Серхи Роберто, Луис Суарес и Жорди Альба.

55-летний испанец возглавлял "Барсу" с 2017 года. Под его руководством команда выиграла четыре трофея.

Не пропустите: "Барселона" решила отложить трансфер Ольмо| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Пике не сдержал трусы,прощаясь с Вальверде

Ответить

главное

"Тоттенхэм" арендовал полузащитника "Бенфики" Фернандеша

"Тоттенхэм" арендовал полузащитника "Бенфики" Фернандеша

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 40
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 19 35
4 Севилья Севилья 19 35
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 31
6 Валенсия Валенсия 19 31
7 Хетафе Хетафе 19 30
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 29
9 Вильярреал Вильярреал 19 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Леванте Леванте 19 26
12 Осасуна Осасуна 19 24
13 Бетис Бетис 19 24
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 21
15 Алавес Алавес 19 20
16 Эйбар Эйбар 19 19
17 Сельта Виго Сельта Виго 19 15
18 Мальорка Мальорка 19 15
19 Леганес Леганес 19 14
20 Эспаньол Эспаньол 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов