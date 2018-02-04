Вальверде не включил Месси в основной состав "Барселоны" на матч против "Эспаньола"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде не включил ведущего бомбардира своей команды Лионеля Месси в основной состав на матч Ла Лиги против "Эспаньола".

Сегодняшний выбор наставника "сине-гранатовых" был сделан в пользу следующих игроков: тер Штеген, Семеду, Пике, Умтити, Динь, Бускетс, Паулиньо, Иньеста, Коутиньо, Алькасер, Луис Суарес.

Напомним, Рамос повторил достижение Месси. | soccernews.ru