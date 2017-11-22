Вальверде не заинтересован в подписании Дракслера

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде не заинтересован в подписании вингера французского ПСЖ Юлиана Дракслера.

Как информирует испанская пресса, в зимнее трансферное окно 24-летний немец ввиду отсутствия стабильной игровой практики в стане парижан планирует сменить команду. Одним из вариантов продолжения его карьеры назывались "сине-гранатовые", однако такой вариант исключил наставник каталонского гранда, который предпочитает подписать полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Напомним, "Барселоне" отказано в отмене желтой карточки Пике. | soccernews.ru