Вальверде не заинтересован в подписании Дракслера

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Вальверде не заинтересован в подписании ДракслераГлавный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде не заинтересован в подписании вингера французского ПСЖ Юлиана Дракслера.

Как информирует испанская пресса, в зимнее трансферное окно 24-летний немец ввиду отсутствия стабильной игровой практики в стане парижан планирует сменить команду. Одним из вариантов продолжения его карьеры назывались "сине-гранатовые", однако такой вариант исключил наставник каталонского гранда, который предпочитает подписать полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Напомним, "Барселоне" отказано в отмене желтой карточки Пике. | soccernews.ru

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