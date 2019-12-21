Вальверде не ждёт новичков в "Барселоне" этой зимой

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Вальверде не ждёт новичков в "Барселоне" этой зимой

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от зимнего трансферного окна.

"Я действительно доволен игроками, которые у меня есть. Не ожидаю каких-либо изменений", - цитирует Вальверде Goal.com.

Стоит отметить, что в январе каталонский клуб могут покинуть защитник Жан-Клер Тодибо и хавбек Артуро Видаль.

В Примере "Барса" по итогам 17 туров делит лидерство с "Реалом". В 1/8 финала Лиги Чемпионов "сине-гранатовые" сыграют с "Наполи".

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