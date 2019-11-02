Вальверде не знал о планах игроков "Барселоны" финансово помочь клубу вернуть Неймара
Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде признался, что ему не было известно о готовности игроков команды изменить условия своих контрактов ради возвращения из ПСЖ форварда Неймара.
"Я этого не знал. Честно говоря, мне никто не предлагал подобное. Ни когда он уходил, ни когда была возможность возвращения", - цитирует Вальверде Sport.es.
Неймар выступал за "Барсу" с 2013 по 2017 год, после чего ушёл в ПСЖ за 222 миллиона евро.
Минувшим летом бразилец хотел вернуться на "Камп Ноу", но каталонскому клубу не удалось договориться о его приобретении.
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Вальверде рассказал, при каких условиях Гризманн будет стабильно играть за "Барселону"
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