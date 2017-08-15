Вальверде: "Не знаю, справедливо ли наказан Роналду"

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Вальверде: "Не знаю, справедливо ли наказан Роналду"
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал дисквалификацию нападающего "Реала" Криштиану Роналду.

"Не знаю, справедливо ли наказан Роналду. Я не разбираюсь, как работают дисквалификации, и не силён в юридических вопросах", - цитирует Вальверде Marca.

Напомним, что 32-летний Роналду был дисквалифицирован на пять матчей за свое удаление и толчок арбитра в первом матче за Суперкубок Испании с "Барселоной" (3:1).

Не пропустите: Роналду сравнялся с Ди Стефано по количеству матчей за "Реал", существенно опередив легенду по числу забитых мячей. | http://soccernews.ru

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