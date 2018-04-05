Вальверде недоволен Дембеле

Положение вингера каталонской "Барселоны" Усмана Дембеле в его клубе продолжает ухудшаться, информирует Marca.

По сведениям издания, свидетельством этого является тот факт, что 20-летний футболист, за которого прошлым летом "сине-гранатовые" отдали дортмундской "Боруссии" 110 миллионов евро, так и не появился на поле "Камп Ноу" во вчерашнем матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Ромы". Главный тренер "Барсы" Эрнесто Вальверде не только не включил француза в основной составы команды, но и не дал ему шанс проявить себя со скамейки запасных.

Напомним, у Месси появился серьезный конкурент за звание лучшего бомбардира "Барселоны" в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru