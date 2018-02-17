Вальверде недоволен календарём Ла Лиги

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде остался недоволен календарём чемпионата Испании.

"Хотелось бы, чтобы матч в Эйбаре был сыгран в пятницу. Перед поединком с "Челси" один день на подготовку как минимум не помешал бы. А так мы уступим в функциональной готовности" - цитирует Вальверде ESPN.

Напомним, что "Барселона" проведёт выездной матч с "Эйбаром" в субботу в 18:15 по московскому времени, а уже во вторник "сине-гранатовым" предстоит сыграть в Лондоне с "Челси".

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