Вальверде недоволен календарём Примеры

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Вальверде недоволен календарём Примеры

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде подверг критике календарь испанской Примеры.

Отметим, что "сине-гранатовым" предстоит сыграть с "Атлетико" на третий день после матча с "Лас Пальмасом".

"Календарь на этой неделе сложный и работает против "Барселоны". У нас к нему большие вопросы. Это точно никому не помогает со спортивной точки зрения. Мы играем на день позже, чем "Атлетико", плюс у нас дальний выезд на Канары. Это вовсе не вина "Атлетико". Уверен, они укажут на те матчи Лиги Европы, когда они оказывались в подобной ситуации. В любом случае, это зона ответственности Ла Лиги. И она должна действовать с постоянством" - цитирует наставника "Барселоны" Football Espana.

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