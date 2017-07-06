Вальверде недоволен отношением к играм одного из ведущих игроков "Барселоны"

Новоиспеченный главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде остался недоволен отношением к играм защитника своей команды Жерара Пике.

Как информирует испанская пресса, наставник "сине-гранатовых" считает, что прошлый сезон 30-летний бек провел не на должном уровне. Поэтому 53-летний специалист вполне будет готов расстаться с футболистом, если в течение ближайшего года он не сможет демонстрировать свою лучшую игру.

Напомним, "Барселона" надеется продлить контракты с еще своими двумя ведущими игроками. | soccernews.ru