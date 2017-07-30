Вальверде: "Неймар должен помочь нам в новом сезоне"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде после матча с "Реалом" (3:2) на Международном кубке чемпионов прокомментировал возможный уход Неймара.

"Я уважаю любое мнение, но стараюсь не обсуждать происходящее. Неймар в команде, мы на него по-прежнему рассчитываем, и он должен помочь нам в новом сезоне. Не хочу спекулировать на эту тему. Неймар по-прежнему в команде, как и несколько дней назад" - приводит слова Вальверде Marca.

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