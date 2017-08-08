Вальверде: "Неймар? Мне не интересно оглядываться назад"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о бывшем форварде своей команды Неймаре, который текущим летом перебрался во французский ПСЖ.

"Он был отличным игроком для "Барсы", но его больше нет, и нам нужно смотреть вперед. Мне не интересно оглядываться назад. Мы должны посмотреть на игроков, которые у нас есть, и решить проблемы, которые могут воспрепятствовать нашим победам в матчах... Я сосредотачиваюсь главным образом на том, что у меня есть, остальное - это все висит в воздухе", - цитирует наставника "сине-гранатовых" Daily Mail.

Напомним, "Барселона" предложила за Коутиньо свыше 130 миллионов евро. | soccernews.ru