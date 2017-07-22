Вальверде: "Неймар с нами, а мы с ним"

Теги барселонаэрнесто вальвердепсжнеймар

Вальверде: "Неймар с нами, а мы с ним"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился мнением о ситуации с возможным уходом форварда Неймара в ПСЖ.

"Пришло время слухов, но мы понимаем, что Неймар с нами, а мы с ним" - цитирует Вальверде El Mundo Deportivo.

Напомним, что ПСЖ рассчитывает осуществить трансфер Неймара до среды. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Милан" громит "Баварию" во втором туре Международного кубка чемпионов

"Милан" громит "Баварию" во втором туре Международного кубка чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов