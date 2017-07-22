Вальверде: "Неймар с нами, а мы с ним"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился мнением о ситуации с возможным уходом форварда Неймара в ПСЖ.

"Пришло время слухов, но мы понимаем, что Неймар с нами, а мы с ним" - цитирует Вальверде El Mundo Deportivo.

Напомним, что ПСЖ рассчитывает осуществить трансфер Неймара до среды. | http://soccernews.ru