Вальверде: "Нужно сосредоточится на чемпионате Испании и выиграть его"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал, чего ждет от матча 33-го тура чемпионата Испании с "Реалом Сосьедад". Об этом сообщает AFP.

Кроме того, специалист отметил, что не стоит зацикливаться на победе в матче с "Манчестер Юнайтед".

"Важно выиграть в матче с "Реалом Сосьедад". Мы встретимся с ними сразу после отличного матча в Лиги чемпионов. Нужно сосредоточится на чемпионате и стать чемпионами.

Это важная игра и победа над "МЮ" придала нам импульс, так что нужно этим пользоваться и побеждать", - отметил Варльверде.

Матч "Барселона" - "Реал Сосьедат" пройдет сегодня, 20 апреля. Начало - в 21:30 (мск).

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