Вальверде - о чемпионской гонке в Примере: "Ещё ничего не решено"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде подвёл итоги матча 33-го тура Примеры против "Реал Сосьедада".

"Игра была неудобной. Соперник провёл хороший матч, а нам не хватало искры и свежести. Тем не менее, мы добыли важную победу. Я понимаю, что все говорят, что мы уже чемпионы, но это не так. Нам нужно набрать девять очков, чтобы стать чемпионами. Но побеждать очень сложно. Поэтому ещё ничего не решено", - цитирует Вальверде Marca.

Напомним, что "Барселона" обыграла "Реал Сосьедад" со счётом 2:1 и сохранила 9-очковый отрыв от идущего вторым "Атлетико".

В следующем туре "сине-гранатовые" сыграют в гостях с "Алавесом".

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