Вальверде о матче с "Мурсией": "Сначала нам было непросто"

Теги барселонаэрнесто вальверде

Вальверде о матче с "Мурсией": "Сначала нам было непросто"Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде подвел итоги гостевой победы над "Мурсией" (3:0) в первом матче 1/16 финала кубка Испании.

"Это был типичный кубковый матч. Сначала нам было непросто. Но мы смогли забить один мяч. Потом добавили еще два. У них были шансы, чтобы огорчить нас.

"Спортинг" и "Олимпиакос"? Это две очень эмоциональные и сложные для меня игры. Но сначала я сосредоточусь на "Атлетике",  - отметил он.  | http://soccernews.ru

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