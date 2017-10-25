Вальверде о матче с "Мурсией": "Сначала нам было непросто"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде подвел итоги гостевой победы над "Мурсией" (3:0) в первом матче 1/16 финала кубка Испании.

"Это был типичный кубковый матч. Сначала нам было непросто. Но мы смогли забить один мяч. Потом добавили еще два. У них были шансы, чтобы огорчить нас.

"Спортинг" и "Олимпиакос"? Это две очень эмоциональные и сложные для меня игры. Но сначала я сосредоточусь на "Атлетике", - отметил он. | http://soccernews.ru