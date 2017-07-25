Вальверде обеспокоен интересом "Челси" к хавбеку своей команды

Теги барселонаэрнесто вальвердесерхи роберто челси

Вальверде обеспокоен интересом "Челси" к хавбеку своей командыГлавный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде обеспокоен интересом лондонского "Челси" к полузащитнику своей команды Серхи Роберто.

Как информирует испанская пресса, новоиспеченный наставник "сине-гранатовых" опасается того, что "аристократы", предложившие за 25-летнего хавбека 40 миллионов евро, которые составляют сумму отступных за игрока, предпримут попытки договориться с ним, предложив более выгодный в финансовом плане контракт.

Напомним, "Барселона" назвала стоимость Мунира. | soccernews.ru

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