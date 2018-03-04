Вальверде обматерил фанатов "Барселоны" за освистывание Гомеша

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде продолжает верить в полузащитника Андре Гомеша.

Сегодня специалист выпустил португальца вместо травмированного Иньесты в середине первого тайма матча 27-го тура чемпионата Испании против "Атлетико" (1:0).

Через несколько минут после выхода на поле Гомеш испортил очень перспективную атаку "Барселоны", выполнил крайне неточный пас. После этого каждое касание мяча хавбеком сопровождалось свистом болельщиков.

Видео: Вальверде "материт" фанатов.

Valverde molesto por los pitos de la afición a André Gomes. pic.twitter.com/TQUwHYAJQg — Alex Ruiz FCB (@GodDembele) 4 марта 2018 г.

Вальверде остался очень недоволен этим и крайне эмоционально реагировал на свист трибун, использовав нецензурные выражения.

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