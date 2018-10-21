Вальверде обошёл Кройффа по числу побед в Примере

Теги барселонаэрнесто вальвердейохан кройфф

Вальверде обошёл Кройффа по числу побед в Примере

В рамках девятого тура чемпионата Испании "Барселона" на своём поле переиграла "Севилью" со счётом 4:2.

Эта победа стала для наставника "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде 180-й в Примере в качестве тренера.

По этому показателю 54-й летний специалист обошёл легендарного Йохана Кройффа (179).

Теперь Вальверде занимает десятое место в рейтинге тренеров, одержавших наибольшее количество побед в испанском первенстве. Лидирует в этом списке Луис Арагонес (344).

До "Барселоны" Вальверде успел поработать с "Валенсией", "Вильярреалом", "Эспаньолом" и "Атлетиком". | http://soccernews.ru

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