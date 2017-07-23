Вальверде обсудил с Неймаром возможный уход футболиста в ПСЖ

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Вальверде обсудил с Неймаром возможный уход футболиста в ПСЖГлавный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде обсудил с форвардом своей команды Неймаром возможный уход футболиста во французский ПСЖ.

Как информирует Mundo Deportivo, после матча "сине-гранатовых" против туринского "Ювентуса", который состоялся в рамках Международного кубка чемпионов, наставник вице-чемпиона Испании попытался лично прояснить ситуацию с одним из своих ведущих игроков. Вальверде заверил бразильца в том, что тот станет ключевым элементом в его построениях, поэтому он надеется, что на следующий сезон Неймар останется в "Барсе".

Напомним, в матче против "Ювентуса" Вальверде выделил игру трех своих игроков. | soccernews.ru

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