Вальверде обсудил с Неймаром возможный уход футболиста в ПСЖ

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде обсудил с форвардом своей команды Неймаром возможный уход футболиста во французский ПСЖ.

Как информирует Mundo Deportivo, после матча "сине-гранатовых" против туринского "Ювентуса", который состоялся в рамках Международного кубка чемпионов, наставник вице-чемпиона Испании попытался лично прояснить ситуацию с одним из своих ведущих игроков. Вальверде заверил бразильца в том, что тот станет ключевым элементом в его построениях, поэтому он надеется, что на следующий сезон Неймар останется в "Барсе".

Напомним, в матче против "Ювентуса" Вальверде выделил игру трех своих игроков. | soccernews.ru