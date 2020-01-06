Вальверде обсудил с Видалем его будущее в "Барселоне"

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Вальверде обсудил с Видалем его будущее в "Барселоне"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде провёл встречу с полузащитником своей команды Артуро Видалем.

По информации Sport.es, тренер "блауграны" обсуждал со звёздным чилийцем его будущее в клубе, в том числе уговаривая того остаться на "Камп Ноу" как минимум до лета.

Вальверде пообещал 32-летнему хавбеку увеличение количества игровой практики, если тот отклонит предложение "Интера" и продолжит защищать цвета "сине-гранатовых".

В текущем сезоне Видаль сыграл за "Барсу" 20 матчей, забил 6 голов и сделал 1 ассист. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

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