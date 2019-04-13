Вальверде объяснил, почему Месси не сыграет с "Уэской"

1 Теги барселонауэскаэрнесто вальверделионель месси

Вальверде объяснил, почему Месси не сыграет с "Уэской"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал своё решение не включать капитана команды Лионеля Месси в заявку на матч 32-го тура Примеры против "Уэски".

"Он в порядке, ему просто надо отдохнуть. В нашем графике много напряжённых матчей", - цитирует Вальверде Mundo Deportivo.

Напомним, что Месси получил несерьёзное повреждение лица во время матча с "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионов.

Матч "Уэска" – "Барселона" состоится сегодня, 13 апреля, в 17:15 по московскому времени.

Не пропустите: Мать Ромелу Лукаку была в восторге от встречи с Месси. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Карыч
Карыч

Да как-то похер.

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ювентус" может расстаться с Дибалой ради покупки "нового Роналду"

"Ювентус" может расстаться с Дибалой ради покупки "нового Роналду"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 31 73
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 31 62
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 31 60
4 Хетафе Хетафе 31 50
5 Севилья Севилья 31 49
6 Валенсия Валенсия 31 46
7 Алавес Алавес 31 45
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 31 43
9 Бетис Бетис 31 43
10 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 31 40
11 Леганес Леганес 31 40
12 Эйбар Эйбар 31 39
13 Эспаньол Эспаньол 31 38
14 Жирона Жирона 31 34
15 Леванте Леванте 31 33
16 Сельта Виго Сельта Виго 31 32
17 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 31 30
18 Вильярреал Вильярреал 31 30
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 31 27
20 Уэска Уэска 31 24
Полная таблица

топ-5 тегов