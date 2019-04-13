Вальверде объяснил, почему Месси не сыграет с "Уэской"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал своё решение не включать капитана команды Лионеля Месси в заявку на матч 32-го тура Примеры против "Уэски".

"Он в порядке, ему просто надо отдохнуть. В нашем графике много напряжённых матчей", - цитирует Вальверде Mundo Deportivo.

Напомним, что Месси получил несерьёзное повреждение лица во время матча с "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионов.

Матч "Уэска" – "Барселона" состоится сегодня, 13 апреля, в 17:15 по московскому времени.

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