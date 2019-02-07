Вальверде объяснил, почему Месси не сыграл с первых минут в матче с "Реалом"

1 Теги барселонаэрнесто вальверделионель мессиреал мадрид

Вальверде объяснил, почему Месси не сыграл с первых минут в матче с "Реалом"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде объяснил, почему капитан каталонской команды Лионель Месси не сыграл с первых минут в первом полуфинальном матче Кубка Испании против "Реала".

БАРСЕЛОНА - РЕАЛ: ВИДЕООБЗОР МАТЧА

"Мы решили не рисковать. У Месси был небольшой дискомфорт, и мы решили, что будет лучше оставить его на скамейке запасных. Решения всегда нужно принимать, основываясь на том, что лучше для команды и игрока. Мы пришли к выводу, что лучше выпустить Месси во втором тайме. Когда он вышел на поле, то мог решить ситуацию. Каждый раз, когда Лео получал мяч, мы чувствовали, что он может создать момент у ворот соперника" - приводит слова Вальверде Marca.

Напомним, что в минувшую субботу 31-летний Месси получил повреждение бедра в поединке с "Валенсией". В матче с "Реалом" он вышел на поле на 63-й минуте.

Не пропустите: Ничего не решено: Вальверде прокомментировал ничью с "Реалом". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Джуга
Джуга

У "инопланетянина" хвост отваливался.

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Интер" контактирует с Моуринью

"Интер" контактирует с Моуринью

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 22 50
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 22 44
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 22 42
4 Севилья Севилья 22 36
5 Хетафе Хетафе 22 32
6 Бетис Бетис 22 32
7 Алавес Алавес 22 32
8 Валенсия Валенсия 22 30
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 22 30
10 Эйбар Эйбар 22 29
11 Леванте Леванте 22 27
12 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 22 26
13 Леганес Леганес 22 26
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 22 25
15 Эспаньол Эспаньол 22 25
16 Сельта Виго Сельта Виго 22 24
17 Жирона Жирона 22 24
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 22 23
19 Вильярреал Вильярреал 22 19
20 Уэска Уэска 22 15
Полная таблица

топ-5 тегов