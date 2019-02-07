Вальверде объяснил, почему Месси не сыграл с первых минут в матче с "Реалом"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде объяснил, почему капитан каталонской команды Лионель Месси не сыграл с первых минут в первом полуфинальном матче Кубка Испании против "Реала".

БАРСЕЛОНА - РЕАЛ: ВИДЕООБЗОР МАТЧА

"Мы решили не рисковать. У Месси был небольшой дискомфорт, и мы решили, что будет лучше оставить его на скамейке запасных. Решения всегда нужно принимать, основываясь на том, что лучше для команды и игрока. Мы пришли к выводу, что лучше выпустить Месси во втором тайме. Когда он вышел на поле, то мог решить ситуацию. Каждый раз, когда Лео получал мяч, мы чувствовали, что он может создать момент у ворот соперника" - приводит слова Вальверде Marca.

Напомним, что в минувшую субботу 31-летний Месси получил повреждение бедра в поединке с "Валенсией". В матче с "Реалом" он вышел на поле на 63-й минуте.

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