Вальверде объяснил свое решение оставить Месси в запасе на матч с "Ювентусом"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде объяснил свое решение оставить главного бомбардира своей команды Лионеля Месси в запасе на вчерашний матч группового этапа Лиги Чемпионов против туринского "Ювентуса".

" Это было сложное решение. Месси сыграл уже много игр в текущем сезоне... В будущем ему непременно потребовался бы отдых, поэтому мы решили, что он может начать матч в запасе и появиться на поле во втором тайме", - цитирует наставника "сине-гранатовых" El Mundo Deportivo.

Напомним, Гвардиола не заинтересован в подписании Месси по двум причинам. | soccernews.ru