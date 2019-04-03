Вальверде объяснил важность ничьей с "Вильярреалом"

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Вальверде объяснил важность ничьей с "Вильярреалом"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился мыслями после матча 30-го тура Примеры против "Вильярреала", который завершился ничьей 4:4.

"Безумная игра. Были периоды, когда мы могли без проблем обеспечить себя победу, были периоды, когда это легко мог сделать "Вильярреал". В итоге мы сравняли счёт. Это Ла Лига. В каждом матче нужно бороться до конца. Для нас было очень важно не проиграть перед матчем с "Атлетико". Мы хотели победить, но за три минуты до финального свистка всё было совсем уж плохо", - цитирует Вальверде AS.

Матч "Барселона" - "Атлетико" состоится в субботу, 6 апреля, в 21:45 по московскому времени. Перед очным поединком "сине-гранатовые" опережают соперника на 8 очков.

Не пропустите видеообзор матча "Вильярреал" - "Барселона". | http://soccernews.ru

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