Вальверде оценил дебют Малкома в составе "Барселоны"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде оценил дебют бразильского полузащитника Малкома, который пришёлся на матч Международного кубка чемпионов против "Ромы".

"Малком хорошо читает игру, это сильный футболист, умеющий опускаться глубоко, чтобы подобрать мяч. У него есть скорость, дальний удар, это здорово для нас. Мы им действительно довольны, он принесёт нам много пользы" - цитирует Вальверде официальный сайт "сине-гранатовых".

Напомним, что Малком забил гол в матче с "Ромой".

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