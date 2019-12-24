Вальверде оценил достижения "Барселоны" в 2019 году
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде подвел итоги каталонского клуба в 2019 году.
"Мы хотели начать новый год с осознанием того, что мы сделали домашнюю работу перед заключительной частью сезона.
В этом году мы выиграли чемпионат страны. Были отличные моменты, но мы можем стать лучше. В следующем году мы можем стать лучше. Наша цель - побеждать в каждом матче. Требуется немного удачи. Стартовали не очень хорошо, но в итоге разогнались к концу года", - сказал Вальверде.
Напомним в сезоне-2018/19 "Барселона" выиграла чемпионат и Суперкубок Испании и дошла до финала Кубка Испании.
В нынешнем сезоне каталонский клуб ушел на зимнюю паузу на первом месте Примеры.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|18
|39
|2
|Реал Мадрид
|18
|37
|3
|Севилья
|18
|34
|4
|Атлетико Мадрид
|18
|32
|5
|Реал Сосьедад
|18
|31
|6
|Хетафе
|18
|30
|7
|Атлетик Бильбао
|18
|28
|8
|Валенсия
|18
|28
|9
|Леванте
|18
|26
|10
|Вильярреал
|18
|25
|11
|Гранада
|18
|24
|12
|Осасуна
|18
|23
|13
|Бетис
|18
|23
|14
|Реал Вальядолид
|18
|20
|15
|Алавес
|18
|19
|16
|Эйбар
|18
|19
|17
|Мальорка
|18
|15
|18
|Сельта Виго
|18
|14
|19
|Леганес
|18
|13
|20
|Эспаньол
|18
|10