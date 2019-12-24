Вальверде оценил достижения "Барселоны" в 2019 году

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Вальверде оценил достижения "Барселоны" в 2019 году

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде подвел итоги каталонского клуба в 2019 году.

"Мы хотели начать новый год с осознанием того, что мы сделали домашнюю работу перед заключительной частью сезона.

В этом году мы выиграли чемпионат страны. Были отличные моменты, но мы можем стать лучше. В следующем году мы можем стать лучше. Наша цель - побеждать в каждом матче. Требуется немного удачи. Стартовали не очень хорошо, но в итоге разогнались к концу года", - сказал Вальверде.

Напомним в сезоне-2018/19 "Барселона" выиграла чемпионат и Суперкубок Испании и дошла до финала Кубка Испании.

В нынешнем сезоне каталонский клуб ушел на зимнюю паузу на первом месте Примеры.

Не пропустите: Вальверде поделился мыслями после победы против "Алавеса"| http://soccernews.ru
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