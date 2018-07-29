Вальверде оценил игру "Барселоны" в дебютном предсезонном матче

1 Теги барселонатоттенхэмэрнесто вальверде

Вальверде оценил игру "Барселоны" в дебютном предсезонном матчеГлавный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде оценил игру своей команды в дебютной предсезонной игре против лондонского "Тоттенхэма".

"Мне понравились многие моменты в нашей игре, особенно намерение доминировать и легкость, с которой действовали молодые игроки, хотя во второй части они столкнулись с сильным соперником, который создал нам проблемы. Также они продемонстрировали хладнокровие во время послематчевой серии пенальти, что, учитывая их дебют в первой команде, было тоже хорошим моментом. В целом было больше позитивных вещей, чем негатива. Постараемся нивелировать наши недостатки", - цитирует наставника "сине-гранатовых" sport.es.

Напомним,  "Барселона" из-за травм потеряла двух хавбеков в игре с "Тоттенхэмом". | soccernews.ru

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