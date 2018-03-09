Вальверде оценил шансы Иньесты сыграть с "Челси"

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Вальверде оценил шансы Иньесты сыграть с "Челси"

Участие капитана "Барселоны" Андреса Иньесты в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Челси" находится под вопросом.

"Иньеста сейчас тренируется индивидуально. Естественно, мы не хотим торопить события, и пока рано говорить, восстановится ли он к следующей неделе" - цитирует главного тренера "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде Goal.com.

Напомним, что матч "Барселона" - "Челси" состоится в среду, 14 марта. Первая встреча между этими командами завершилась ничьей 1:1.

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