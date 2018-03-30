Вальверде оценил шансы Месси сыграть против "Севильи"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал о состоянии здоровья Лионеля Месси.

"Нужно подождать, сейчас мы занимаемся здоровьем Лео так же, как это было в сборной Аргентины. По ходу сезона у игроков возникает такого рода небольшой дискомфорт, и они умеют это перетерпеть.

Футболисты могут это контролировать, но нельзя перегибать палку. Хотелось бы, что все игроки всегда были на 100% здоровы, но мы понимаем, что после матчей у кого-то бывает ушиб или какая-то боль.

Месси не играл с "Малагой" (2:0), поэтому мы в той игре сыграли немного по-другому. У нас есть альтернативы, когда Лео недоступен, но в этом случае все по-другому" - приводит слова Вальверде Goal.com.

Читайте также: Месси может не восстановиться и к матчу с "Ромой". | http://soccernews.ru