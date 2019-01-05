Вальверде оценил шансы "Реала" на чемпионство

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился мнением о шансах "Реала" на победу в Примере.

"Реал" все еще остается одним из главных претендентов на чемпионство. Разрыв между нами только кажется большим, однако несколько игр кардинально могут все изменить" - приводит слова Вальверде AS.

"Барселона" лидирует в Примере и опережает "Реал", который идет на 5-м месте, на 7 очков.

Напомним, что первое очное противостояние клубов завершилось разгромным поражением "сливочных" 5:1.

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