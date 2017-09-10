Вальверде оценил старт сезона в Испании

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде пообщался с журналистами после матча 3-го тура чемпионата Испании против "Эспаньола" (5:0).

По словам специалиста, пока рано делать выводы по результатам первых игр сезона.

"Это лишь начало сезона, отставание у мадридцев незначительное, но лучше быть впереди, чем отставать. Всегда приятно опережать соперника", - сказал он.

Напомним, что "Барселона" опережает "Реал" на четыре очка.

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