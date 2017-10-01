Вальверде: "Очень важно уйти на перерыв без поражений"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал предстоящую игру с "Лас-Пальмасом".

"Очень важно победить перед перерывом на матчи сборных, потому что первый такой перерыв для нас наступил очень быстро. Теперь он наступил после 9 проведенных игр. Мы постараемся победить, закончить первый этап сезона в хорошей форме и уйти на перерыв без поражений.

"Лас-Пальмас" доставит нам проблем, Пако Алькасер всегда подготавливает свои команды так, что приходится непросто, но мы знаем, что должны сделать" - приводит слова Вальверде Marca.

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