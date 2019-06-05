Вальверде одобрил переход Гризманна

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Вальверде одобрил переход Гризманна

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде дал согласие на трансфер нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна, сообщает AS.

По сведениям издания, тренер "блауграны" обсуждал покупку француза с руководством каталонского клуба и стороны сошлись во мнении, что до конца лета необходимо оформить переход звёздного форварда.

Напомним, что 1 июля сумма отступных в контракте 28-летнего футболиста снизится с 200 до 120 миллионов евро.

В середине мая Гризманн объявил об уходе из "Атлетико", цвета которого он защищал с 2014 года.

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