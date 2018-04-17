Вальверде одобрил первое летнее приобретение "Барселоны"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде одобрил первое летнее приобретение своего клуба.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "сине-гранатовых" дал свое согласие на покупку защитника "Севильи" Клемана Лангле.

Трансфер 22-летнего бека "красно-белых" оценивается в 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне он забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу в 48 матчах за "Севилью".

Напомним, "Реал" и "Барселона" проявляют интерес к хавбеку "Аякса". | soccernews.ru