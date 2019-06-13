Вальверде одобрил продажу Ракитича

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде готов расстаться с хорватским полузащитником Иваном Ракитичем, сообщает Cadena Ser Catalunya.

По сведениям издания, наставник каталонского клуба одобрил возможное расставание с футболистом. При этом, сам Ракитич пока не принял решение об уходе.

Ранее президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу заявлял, что клуб улучшит условия личного контракта игрока.

В минувшем сезоне 31-летний Ракитич провел за каталонцев 54 матча во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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