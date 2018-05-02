Вальверде одобрил только одно летнее приобретение "Барселоны"

Теги барселонаэрнесто вальвердеантуан гризманн

Вальверде одобрил только одно летнее приобретение "Барселоны"Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде на сегодняшний лень одобрил только одно летнее приобретение своего клуба.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, наставник "сине-гранатовых" уже дал свое согласие на покупку форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна. Другие же возможные приобретения 54-летний специалист обсудит на встрече с руководством своего клуба в мае месяце.

Напомним, подготовку к Эль Класико "Барселона" начнет в четверг. | soccernews.ru

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