Вальверде одобрил только одно летнее приобретение "Барселоны"
Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде на сегодняшний лень одобрил только одно летнее приобретение своего клуба.
Так, по сведениям El Mundo Deportivo, наставник "сине-гранатовых" уже дал свое согласие на покупку форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна. Другие же возможные приобретения 54-летний специалист обсудит на встрече с руководством своего клуба в мае месяце.
Напомним, подготовку к Эль Класико "Барселона" начнет в четверг. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Курс на домашний финал: "Марсель" постарается пройти преграду в виде "Зальцбурга"
-
Кульминация эпохи Венгера в "Арсенале": лондонцы едут сражаться с "Атлетико"
-
Чуда не произошло: "Ливерпуль" сливается в Риме, но выходит в финал Лиги Чемпионов
-
Топ-10 действующих игроков по количеству поведенных сезонов в одной команде
-
"Реал" отстоял ничью на "Сантьяго Бернабеу" и вышел в финал Лиги чемпионов
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" повесил ценник на Мартиаля
-
"Реал" готов обменять Иско в "Манчестер Сити"
-
Эмери: "Не знаю, когда Неймар вернется"
-
"Зенит" проявляет интерес к шести российским игрокам
-
В сети появилось фото домашней игровой формы "Челси" на сезон 2018/2019
-
На тренировке "Барселоны" Месси забил гол ударом "ножницами"
-
"Ливерпуль" близок к установлению клубного рекорда по количеству забитых голов за сезон
-
"Бавария" готова заплатить 100 миллионов евро за потенциальную замену для Левандовски
-
Газзаев: "Чемпионат Мира по футболу в России будет в разы лучше, чем проводимые ранее мундиали"
-
"Барселона" не заинтересована в возвращении Тьяго Алькантары
-
Неймар рассматривает альтернативные "Реалу" варианты
-
Патрик Клюйверт: "Месси и Роналду - разные игроки"
-
"Спартак" не будет выкупать контракты Пашалича и Максимовича
-
Эмери: "Тренировать Месси, Роналду и Неймара не легко"
-
Летом "Арсенал" намерен полностью обновить свою линию обороны
-
Колобков: "Верим в опыт Черчесова"
-
Букмекеры определились с фаворитом в Эль Класико
-
Менотти: "Не знаю, достаточно ли иметь Месси в составе, чтобы выиграть Чемпионат Мира"
-
На Бензема появился еще один претендент из Италии
-
Силлессеном интересуется английский гранд
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|34
|86
|2
|Атлетико Мадрид
|35
|75
|3
|Реал Мадрид
|34
|71
|4
|Валенсия
|35
|67
|5
|Бетис
|35
|59
|6
|Вильярреал
|34
|54
|7
|Хетафе
|35
|49
|8
|Севилья
|34
|48
|9
|Жирона
|35
|48
|10
|Реал Сосьедад
|35
|46
|11
|Сельта Виго
|35
|45
|12
|Эйбар
|35
|44
|13
|Алавес
|35
|41
|14
|Атлетик Бильбао
|35
|40
|15
|Леганес
|35
|40
|16
|Эспаньол
|35
|40
|17
|Леванте
|35
|40
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|35
|28
|19
|Лас Пальмас
|35
|22
|20
|Малага
|35
|20