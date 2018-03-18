Вальверде огласил заявку на матч с "Атлетиком": Луис Суарес пропустит игру

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде огласил заявку своей команды на сегодняшний матч Ла Лиги против "Атлетика" из Бильбао.

Так, шанс выйти на поле "Камп Ноу" в воскресенье имеют:

вратари - тер Штеген, Силлесссен;

защитники - Пике, Альба, Динь, Роберто, Видаль, Умтити, Мина;

полузащитники - Ракитич, Иньеста, Коутиньо, Паулиньо, Гомеш, Аленья;

нападающие - Дембеле, Алькасер, Месси.

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