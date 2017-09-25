Вальверде огласил заявку на матч со "Спортингом"

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Вальверде огласил заявку на матч со "Спортингом"

Тренерский штаб "Барселоны" во главе с Эрнесто Вальверде озвучил заявку команды на матч второго тура группового этапа Лиги Чемпионов против лиссабонского "Спортинга".

Вратари: Марк-Андре Тер Штеген, Яспер Силлессен, Адриан Ортола;

Защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Хавьер Маскерано, Жорди Альба, Люка Динь, Алеиш Видаль, Самуэль Умтити;

Полузащитники: Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Денис Суарес, Серхио Роберто, Андрес Иньеста, Паулиньо, Андре Гомеш;

Нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси, Жерар Деулофеу.

Напомним, что матч "Спортинг" - "Барселона" состоится в среду в 21:45 по московскому времени.

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