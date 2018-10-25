Вальверде опасается матча с "Реалом"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде признался, что опасается матча против мадридского "Реала", который пройдёт в ближайшие выходные.

"Кризис соперника делает его ещё опаснее. Уверен, что игроки "Реала" выйдут на поле сражаться, чтобы доказать всем свою силу. А мы должны забыть победу над "Интером" и двигаться дальше" - приводит слова Вальверде Goal.com.

Матч "Барселона" - "Реал" состоится 28 октября, и начнется в 18:15 московскому времени.

По итогам девяти туров "сине-гранатовые" лидируют в Примере, а "сливочные" занимают только седьмое место.

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