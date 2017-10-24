Вальверде определил две кандидатуры на укрепление центра обороны "Барселоны"

Теги барселонаэрнесто вальвердеиньиго мартинесэмерик ляпорт

Вальверде определил две кандидатуры на укрепление центра обороны "Барселоны"Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде определил две кандидатуры на укрепление центра обороны своей команды в зимнее трансферное окно.

Как информирует испанская пресса, наставник "сине-гранатовых" попросил руководство своего клуба приобрести в январе Иньиго Мартинеса из "Реала Сосьедад" или Эмерика Ляпорта из "Атлетика".

Отметим, что трансферная стоимость первого равняется 32 миллионам евро, второй же будет стоить "Барсе" вдвое дороже.

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