Вальверде определил две кандидатуры на укрепление центра обороны "Барселоны"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде определил две кандидатуры на укрепление центра обороны своей команды в зимнее трансферное окно.

Как информирует испанская пресса, наставник "сине-гранатовых" попросил руководство своего клуба приобрести в январе Иньиго Мартинеса из "Реала Сосьедад" или Эмерика Ляпорта из "Атлетика".

Отметим, что трансферная стоимость первого равняется 32 миллионам евро, второй же будет стоить "Барсе" вдвое дороже.

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