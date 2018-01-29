Вальверде определил еще одну трансферную цель для "Барселоны" на следующее лето

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде заинтересован в подписании форварда "Вильярреала" Саму Кастильехо.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "сине-гранатовых" уже сообщил руководству своего клуба, что хотел бы видеть 23-летнего вингера "желтой субмарины" среди своих подопечных. Ожидается, что предпринять попытки заполучить игрока каталонский гранд будет готов уже следующим летом.

В нынешнем сезоне Кастильехо забил 2 мяча и сделал 7 результативных передач в 22 играх за "Вильярреал".

Напомним, "Барселона" повторила свой же рекорд в Примере. | soccernews.ru