Вальверде определил еще одну трансферную цель для "Барселоны" на следующее лето

Теги вильярреалбарселонаэрнесто вальверде

Вальверде определил еще одну трансферную цель для "Барселоны" на следующее летоГлавный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде заинтересован в подписании форварда "Вильярреала" Саму Кастильехо.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "сине-гранатовых" уже сообщил руководству своего клуба, что хотел бы видеть 23-летнего вингера "желтой субмарины" среди своих подопечных. Ожидается, что предпринять попытки заполучить игрока каталонский гранд будет готов уже следующим летом.

В нынешнем сезоне Кастильехо забил 2 мяча и сделал 7 результативных передач в 22 играх за "Вильярреал".

Напомним, "Барселона" повторила свой же рекорд в Примере. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Аталанта" принимает "Ювентус" в первом полуфинальном матче Кубка Италии

"Аталанта" принимает "Ювентус" в первом полуфинальном матче Кубка Италии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 21 57
2 Атлетико Мадрид 21 46
3 Валенсия 21 40
4 Реал Мадрид 20 38
5 Вильярреал 21 37
6 Севилья 21 33
7 Эйбар 21 29
8 Сельта Виго 20 28
9 Хетафе 21 28
10 Жирона 21 28
11 Леганес 20 28
12 Атлетик Бильбао 21 27
13 Бетис 20 27
14 Эспаньол 21 24
15 Реал Сосьедад 21 23
16 Леванте 21 19
17 Алавес 21 19
18 Депортиво Ла-Корунья 21 17
19 Лас Пальмас 21 14
20 Малага 21 13
Полная таблица

топ-5 тегов